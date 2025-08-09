;

Tras trágico derrumbe: Dirección del Trabajo autoriza el reinicio parcial de mina El Teniente

Esta decisión viene luego de que los trabajos se suspendieran producto de la muerte de seis trabajadores el jueves 31 de julio.

Alejandro Basulto

Tras trágico derrumbe: Dirección del Trabajo autoriza el reinicio parcial de mina El Teniente

Tras trágico derrumbe: Dirección del Trabajo autoriza el reinicio parcial de mina El Teniente / Pablo Vera Lisperguer

La Dirección del Trabajo confirmó la autorización para reanudar actividades subterráneas en la División El Teniente de Codelco, únicamente en sectores sin daños derivados del derrumbe ocurrido el 31 de julio, incidente que dejó seis víctimas fatales.

Inspectores del organismo realizaron fiscalizaciones en terreno, revisando las condiciones de seguridad en Pilar Norte, Panel Esmeralda, Esmeralda, Pacífico Superior, Diablo Regimiento, Panel Reno, Dacita y Reservas Norte.

La verificación consideró el informe técnico de Sernageomin, que previamente aprobó el levantamiento de la paralización en esas zonas, y la documentación de seguridad y salud laboral exigida por ley.

Revisa también:

ADN

Entre los antecedentes revisados se incluyeron el programa de reintegro para trabajadores, la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos (MIPER), planes de respuesta a emergencias, programas de capacitación y charlas de seguridad y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Así como también las observaciones del Comité Paritario y del Departamento de Seguridad de la empresa.

La autorización excluye a Recursos Norte, Andesita, Andes Norte y Diamante, que continúan paralizados por requerir análisis técnicos adicionales y la entrega de nuevos antecedentes a Sernageomin. El ingreso a esas áreas seguirá limitado a trabajos correctivos y de seguridad.

La autoridad laboral recordó que la suspensión total decretada el 1 de agosto sigue vigente en esos sectores, y su levantamiento dependerá de nuevas resoluciones de Sernageomin y posteriores inspecciones.

Codelco anunció que informará a la brevedad su plan de reinicio y medidas adoptadas, destacando que esta reactivación parcial permitirá también reanudar contratos con empresas colaboradoras vinculadas a las áreas habilitadas.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad