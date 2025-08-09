Tras trágico derrumbe: Dirección del Trabajo autoriza el reinicio parcial de mina El Teniente / Pablo Vera Lisperguer

La Dirección del Trabajo confirmó la autorización para reanudar actividades subterráneas en la División El Teniente de Codelco, únicamente en sectores sin daños derivados del derrumbe ocurrido el 31 de julio, incidente que dejó seis víctimas fatales.

Inspectores del organismo realizaron fiscalizaciones en terreno, revisando las condiciones de seguridad en Pilar Norte, Panel Esmeralda, Esmeralda, Pacífico Superior, Diablo Regimiento, Panel Reno, Dacita y Reservas Norte.

La verificación consideró el informe técnico de Sernageomin, que previamente aprobó el levantamiento de la paralización en esas zonas, y la documentación de seguridad y salud laboral exigida por ley.

Entre los antecedentes revisados se incluyeron el programa de reintegro para trabajadores, la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos (MIPER), planes de respuesta a emergencias, programas de capacitación y charlas de seguridad y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Así como también las observaciones del Comité Paritario y del Departamento de Seguridad de la empresa.

La autorización excluye a Recursos Norte, Andesita, Andes Norte y Diamante, que continúan paralizados por requerir análisis técnicos adicionales y la entrega de nuevos antecedentes a Sernageomin. El ingreso a esas áreas seguirá limitado a trabajos correctivos y de seguridad.

La autoridad laboral recordó que la suspensión total decretada el 1 de agosto sigue vigente en esos sectores, y su levantamiento dependerá de nuevas resoluciones de Sernageomin y posteriores inspecciones.

Codelco anunció que informará a la brevedad su plan de reinicio y medidas adoptadas, destacando que esta reactivación parcial permitirá también reanudar contratos con empresas colaboradoras vinculadas a las áreas habilitadas.