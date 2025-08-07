No habrá boda: Pancha Merino y Andrea Marocchino ponen fin a su relación

Una larga relación que prometía matrimonio llegó a su fin. Pancha Merino y Andrea Marocchino decidieron poner término a su vínculo sentimental después de casi siete años de relación y de haber postergado reiteradamente una boda que estaba en sus planes.

El anuncio fue realizado por el programa Qué te lo digo, y posteriormente, la actriz fue contactada por Glamorama, donde optó por no ahondar en detalles sobre la separación.

Sin embargo, entregó una breve declaración al medio de Copesa, comentando que estaba “mejor” tras el quiebre amoroso.

La pareja se conoció en el verano de 2019 durante un evento de la Fórmula E. Con el paso del tiempo formalizaron su relación y anunciaron su compromiso. Su deseo era celebrar el matrimonio en Italia, pero diversos factores complicaron la concreción de la ceremonia.

¿Ruptura amorosa de última hora?

El quiebre entre Merino y Marocchino habría sido reciente. En el episodio de Tal Cual emitido la noche del miércoles, la panelista se expresó con cariño hacia su expareja: “Ahora que estuvo de cumpleaños, yo le hice sus tenidas de regalos bonitas, porque le gusta la marca Polo, así que le regalo sus camisas, sus polerones que le gusta, sus jockeys”.

“Invertí porque él también invierte”, añadió, además de que también mostró el anillo de compromiso que le había entregado Marocchino.

¿Quién es Andrea Marocchino?

Andrea Marocchino, de 45 años, es hijo de Luciano Marocchino, empresario italiano radicado en Chile, con quien ha estado vinculado a múltiples negocios, incluyendo la importación de telas para vestuario masculino.

El padre de Andrea también ha sido parte de la organización del Miss Chile y su vida personal ha sido foco de atención, especialmente tras ser fotografiado junto a Cecilia Bolocco en Miami en 2007. Actualmente, Luciano mantiene una relación con Marlen Olivari.