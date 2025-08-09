Durante una reciente conversación en Only fama, Francisco Kaminski se refirió a los difíciles momentos que enfrenta hoy, marcados por la falta de trabajo, las deudas, su vínculo mediático con el caso del “Rey de Meiggs” y el quiebre con Camila Andrade.

En medio de la entrevista, Fran García-Huidobro le consultó por su hijo de 11 años “Qué te pasa cuando ves que tu hijo, que entiendo, es un gran jugador de fútbol, con mucho futuro (...) va a entrenar o jugar partidos con un guardaespaldas”, preguntó la conductora.

Y enseguida el locutor radial aclaró que “eso fue una vez, porque también se dice como que Carla anduviera con guardaespaldas. Lo que pasa es que fue el día que a mí me llegó esta amenaza”.

Más adelante, la conductora del programa de Mega volvió a indagar: “¿Tú cómo lo ves, cómo te sientes como padre?”. El comunicador, visiblemente afectado, respondió: “Avergonzado. Me siento mal, me siento... No sé cómo expresarlo, porque no lo está pasando bien, porque lee una cantidad de comentarios. Porque no viene pasándolo bien hace rato”.

“Hoy día no quiere hacer las cosas que quería hacer, y yo obviamente que me responsabilizo de eso”, reconoció. Además, el animador aseguró que “esa es mi principal deuda, y es la principal persona a la que le quiero pedir perdón”.

Kaminski sobre su hijo: “No quiere ir a entrenar, no quiere salir”

Luego, el exrostro de TV+ afirmó que “tengo una muy rica relación con él. Siempre lo he seguido viendo. He recibido el apoyo de la Carla, voy a verlo a la casa de él, también él viene a mi casa. Estamos juntos, hablamos todos los días”.

“Pero estamos concentrados en que esto ojalá pase, por eso decido hablar. Porque si no, se dicen una cantidad de cosas, que se transforman después en titulares que él lee. Y quiero que él escuche cómo fueron las cosas”, complementó.

Finalmente, Kaminski concluyó: “Un niño de 11 años hoy día ya no es como éramos nosotros a los 11 años. Los compañeros tampoco. Entonces lleva una semana sin ir a clases, no quiere ir a entrenar, no quiere salir...”.