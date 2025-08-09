Es la entrevista más cara de la TV chilena: En esto gastará Francisco Kaminski su millonario pago

En Only Fama, Francisco Kaminski abordó su presente familiar y profesional, tras que se conocieran sus deudas, el quiebre con Camila Andrade y su vínculo con Wilson Verdugo, formalizado por el crimen de José Felipe Reyes, conocido como el “Rey de Meiggs”.

En medio de la entrevista, Fran García-Huidobro lo cuestionó directamente: “Sin ni un peso, acarreando una deuda enorme (...) ¿tienes algún plan? ¿Has pensado cómo para sacar dinero limpiamente de alguna parte?”.

Kaminski respondió que “estoy en ese proceso de reinventarme, de encontrarme, de pensar qué hacer. Yo no tengo problema con hacer ningún tipo de trabajo, y si tengo que hacer desde hacer aseo, lo que sea, lo haré, tengo pies, dos manos y un hijo con el que cumplir”.

El objetivo de Kaminski al dar la entrevista en Only Fama

Según trascendió, el comunicador habría recibido cerca de 15 millones de pesos por la conversación televisiva, lo que la convertiría en la más costosa emitida en pantalla. Sobre si busca cambiar su imagen pública, aclaró: “no me puedo hacer cargo, cerré mis redes sociales por lo mismo, hoy no tengo la dependencia de ningún medio de comunicación”.

El exconductor de TV+ destacó que “me gustaría dejar bien en claro que una de las cosas por las cuales estoy aquí, es por el monto que me cancelaron, porque con ese monto, cierro un ciclo con la mamá de mi hijo, que termino de pagarle su crédito”.

José Antonio Neme precisó que “la factura de esta entrevista va a ir directamente a Carla Jara”, a lo que Kaminski contestó: “exactamente, porque hoy estoy sin trabajo, es la única manera de cumplir a una persona que bondadosamente me pidió un crédito y que incluso en mis atrasos de las cuotas, se ha tenido que ir hasta el sistema financiero”.

“Estoy al día, voy cumpliendo, pero con esto cierro ese ciclo, y siento que se lo debo y que se lo tengo que agradecer, porque, insisto, lo hizo de una manera muy bondadosa, y por eso también estoy acá”, añadió. Finalmente, sobre la manutención de su hijo, fue categórico: “Nunca”.