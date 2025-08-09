VIDEO. Gustavo Álvarez ya piensa en el duelo ante Independiente por Sudamericana: “No vamos solo a participar, tenemos que competir”
En conferencia de prensa, el entrenador de la Universidad de Chile también abordó el momento de Lucas Assadi y la titularidad de Lucas Di Yorio.
La jornada de este sábado, la Universidad de Chile se impuso con supremacía a Unión Española por 4-1 en la fecha 19 del Campeonato Nacional 2025, resultado que lo mantiene en pelea por la cima del torneo junto a Coquimbo Unido.
En conferencia de prensa, Gustavo Álvarez, analizó el compromiso ante los hispanos y aprovechó de anticipar lo que será el duelo por octavos de final de Copa Sudamericana ante Independiente de Avellaneda.
“Jugadores que aumentan la consideración en un plantel y pasan de no ser considerados a ser titulares pasa muchas veces. Lo de Lucas Assadi quizás es llamativo por sus condiciones. Hace mes y medio atrás dije que, cuando consiga mantener los momentos de talento de forma regular, se iba a transformar en una buena opción”, comenzó diciendo el DT.
“Nos costó acomodarnos al dibujo del rival, jugó de una forma que no lo venía haciendo. En el trámite, el partido fue parejo, levemente favorable a nosotros en el manejo de la pelota y el dominio territorial”, agregó.
Luego, al ser consultado sobre la titularidad de Lucas Di Yorio, que por un momento se pensaba que debería operarse una lesión en los meniscos, respondió; “una vez definido el sistema de juego y la estrategia para enfrentar a los rivales, empezamos a ver las características de los jugadores y niveles de rendimiento. Por el rendimiento en los entrenamientos y porque entrenó con normalidad en la semana, Lucas me pareció el nombre indicado”.
Acerca del duelo ante Independiente en Copa Sudamericana, Álvarez sentenció: “Cuando era chico mi papá me llevaba a ver a Independiente. Después, siendo esta mi profesión, no me genera nada en particular; me representa mucho más dirigir a la Universidad de Chile. Ya lo dije, a nivel internacional no tenemos que participar, tenemos que competir”.