;

Ministra Delpiano rechaza decreto de Trump que autoriza operaciones militares en otros países

La secretaria de Estado enfatizó que la superioridad militar de EE.UU. no justifica infringir la autonomía de otras naciones.

Javiera Rivera

Adriana Delpiano

Adriana Delpiano / Sebastian Beltran Gaete

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, expresó su rechazo a la orden firmada por Donald Trump que autoriza a Estados Unidos a realizar operaciones militares contra grupos criminales en otros países.

Esta medida, divulgada por The New York Times, permitiría intervenir a organizaciones como el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha y el Cartel de los Soles fuera del territorio estadounidense, lo que generó inquietud a nivel internacional.

En conversación con T13, Delpiano señaló que esta acción podría vulnerar la soberanía de los países afectados. “No corresponde que un grupo externo intervenga en otro país soberano”, aseguró.

Revisa también

ADN

Además, enfatizó que la superioridad militar de Estados Unidos no justifica infringir la autonomía de otras naciones.

Sobre la lucha contra el crimen organizado, la ministra afirmó que Chile es responsable de enfrentar estos delitos y que solicitará ayuda extranjera solo si es necesaria.

Recordó que existen acuerdos de cooperación con Estados Unidos en materia de traslado de delincuentes y otras investigaciones, siempre respetando la soberanía chilena.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad