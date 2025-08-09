Ministra Delpiano rechaza decreto de Trump que autoriza operaciones militares en otros países

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, expresó su rechazo a la orden firmada por Donald Trump que autoriza a Estados Unidos a realizar operaciones militares contra grupos criminales en otros países.

Esta medida, divulgada por The New York Times, permitiría intervenir a organizaciones como el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha y el Cartel de los Soles fuera del territorio estadounidense, lo que generó inquietud a nivel internacional.

En conversación con T13, Delpiano señaló que esta acción podría vulnerar la soberanía de los países afectados. “No corresponde que un grupo externo intervenga en otro país soberano”, aseguró.

Además, enfatizó que la superioridad militar de Estados Unidos no justifica infringir la autonomía de otras naciones.

Sobre la lucha contra el crimen organizado, la ministra afirmó que Chile es responsable de enfrentar estos delitos y que solicitará ayuda extranjera solo si es necesaria.

Recordó que existen acuerdos de cooperación con Estados Unidos en materia de traslado de delincuentes y otras investigaciones, siempre respetando la soberanía chilena.