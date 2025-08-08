;

Ya hay fecha: Donald Trump confirma su reunión con Vladímir Putin

El mandatario estadounidense dio a conocer la noticia a través de su cuenta en Truth Social.

Nelson Quiroz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que su “esperado encuentro” con el mandatario ruso, Vladímir Putin, se concretará la próxima semana, en medio de las tensiones por la guerra en Ucrania.

A través de su cuenta en Truth Social, el líder estadounidense anunció que el cara a cara con su par ruso ya tiene fecha y lugar, aunque reservó esos detalles para la segunda mitad de su mensaje, manteniendo el suspenso tras días de especulación tanto en Washington como en Moscú.

El jueves, el Kremlin ya había adelantado que la reunión se celebraría “en los próximos días” y que las partes estaban afinando los preparativos. Yuri Ushakov, asesor de política internacional de Putin, señaló que “lo importante es que esta reunión sea exitosa y productiva” y precisó que la propuesta de una cumbre fue iniciativa de la Casa Blanca.

El emisario especial de Trump, Steve Witkoff, incluso se reunió esta semana con el presidente ruso para avanzar en la organización del encuentro.

Fuentes rusas señalaron que el lugar del evento estaba “en principio acordado” pero que se daría a conocer más adelante. También descartaron pronunciarse sobre una posible participación del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en una reunión posterior.

¿Cuándo será la reunión?

Finalmente, Trump despejó el misterio: el encuentro se realizará el viernes 15 de agosto de 2025 en el estado de Alaska, territorio estadounidense que históricamente ha sido un punto estratégico entre ambos países.

“Más detalles próximamente. Gracias por su atención a este asunto”, escribió el mandatario en su publicación.

