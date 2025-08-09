;

Tiroteo en Times Square: adolescente de 17 años hiere a tres personas

El ataque ocurrió tras una disputa en el concurrido sector turístico.

Verónica Villalobos

Un Times Square vacío ante las medidas contra el coronavirus

Un Times Square vacío ante las medidas contra el coronavirus / Noam Galai

Santiago

Un adolescente de 17 años abrió fuego la madrugada de este sábado en Times Square, Nueva York, dejando tres personas heridas, informó la policía local. El incidente ocurrió alrededor de la 01:20 hora local (05:20 GMT) tras una disputa.

Las víctimas son una mujer de 18 años, que sufrió un rasguño en el cuello, y dos hombres de 19 y 65 años que resultaron heridos en las extremidades inferiores. Todos fueron trasladados al Hospital Bellevue, donde se encuentran en condición estable.

El autor fue detenido en el lugar y la policía recuperó el arma utilizada. Hasta el momento, no ha sido formalmente acusado.

Imágenes en redes sociales muestran a transeúntes huyendo en pánico, aunque su autenticidad no ha sido confirmada por las autoridades.

Este hecho ocurre a pocas semanas de otro tiroteo en Manhattan, donde un hombre mató a cuatro personas antes de suicidarse.

