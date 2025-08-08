;

“Ustedes no lo saben, pero él está jugando con dos fracturas, una en la columna y otra en la boca”

German Cavalieri, entrenador de San Marcos de Arica, reveló el gran gesto de uno de sus jugadores.

Javier Catalán

FOTO: FRANCISCA MUÑOZ/ AGENCIA UNO

FOTO: FRANCISCA MUÑOZ/ AGENCIA UNO / FRANCISCA MUÑOZ/ AGENCIA UNO

San Marcos de Arica es uno de los punteros de la Primera B, pero para esta jornada del ascenso contará con una importante baja.

Tal como informó en conferencia de prensa Germán Cavalieri, entrenador de los nortinos, Augusto Barrios no estará presente en el duelo ante Deportes Temuco debido a la acumulación de tarjetas amarillas.

“Perdemos al capitán, perdemos al alma del equipo. Es un jugador súper importante”, señaló el DT sobre el exUniversidad de Chile, quien con San Marcos suma dos goles y la misma cantidad de asistencias en la Liga de Ascenso.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, lo que más llamó la atención en las declaraciones de Cavalieri fue que detalló que el mediocampista viene jugando desde hace un tiempo con dos lesiones graves.

“Barrios está jugando con dos fracturas. Tiene una fractura en la columna, producto de un choque con Temperini en uno de los últimos partidos de la primera rueda, y después, en un choque con Nico Gauna, sufrió una fractura en la boca, en la parte superior del diente”, confirmó el estratega.

Pese a esta sensible ausencia, San Marcos de Arica recibirá a Deportes Temuco en el Estadio Carlos Dittborn, a las 20:00 horas de este sábado 9 de agosto.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad