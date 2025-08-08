“Ustedes no lo saben, pero él está jugando con dos fracturas, una en la columna y otra en la boca”

San Marcos de Arica es uno de los punteros de la Primera B, pero para esta jornada del ascenso contará con una importante baja.

Tal como informó en conferencia de prensa Germán Cavalieri, entrenador de los nortinos, Augusto Barrios no estará presente en el duelo ante Deportes Temuco debido a la acumulación de tarjetas amarillas.

“Perdemos al capitán, perdemos al alma del equipo. Es un jugador súper importante”, señaló el DT sobre el exUniversidad de Chile, quien con San Marcos suma dos goles y la misma cantidad de asistencias en la Liga de Ascenso.

Sin embargo, lo que más llamó la atención en las declaraciones de Cavalieri fue que detalló que el mediocampista viene jugando desde hace un tiempo con dos lesiones graves.

“Barrios está jugando con dos fracturas. Tiene una fractura en la columna, producto de un choque con Temperini en uno de los últimos partidos de la primera rueda, y después, en un choque con Nico Gauna, sufrió una fractura en la boca, en la parte superior del diente”, confirmó el estratega.

Pese a esta sensible ausencia, San Marcos de Arica recibirá a Deportes Temuco en el Estadio Carlos Dittborn, a las 20:00 horas de este sábado 9 de agosto.