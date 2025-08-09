La polémica respuesta de Cristiano Ronaldo al ser consultado por los candidatos al Balón de Oro 2025

El astro portugués Cristiano Ronaldo, actual delantero de Al-Nassr de Arabia Saudita, encendió la polémica en las últimas horas al referirse a los candidatos para quedarse con el Balón de Oro 2025.

Luego de marcar un triplete en la victoria 4-0 sobre Rio Ave en un amistoso disputado en Portugal, “CR7″ fue consultado sobre sus compatriotas que aparecen en el listado y respondió con una ácida frase.

“Es ficticio”, respondió tajante el exjugador del Real Madrid sobre el evento que organiza la revista France Football, que no lo volvió a considerar dentro de los 30 mejores futbolistas del mundo.

Esta no es la primera vez que el portugués ataca a la organización de la ceremonia. En la pasada edición, en la que triunfó el español Rodri, el europeo señaló: “No hay credibilidad. Vinícius tendría que ser el Balón de Oro. Lo he sentido muchas veces y sentí rabia. Con el tiempo lo entendí, son luchas que no puedes ganar”.

Cabe recordar que Cristiano Ronaldo, quien acumuló cinco Balones de Oro a lo largo de su trayectoria, no es nominado desde el 2022. En ese año, el ganador del galardón fue Lionel Messi, quien ganó su octavo y último trofeo.