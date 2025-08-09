;

La polémica respuesta de Cristiano Ronaldo al ser consultado por los candidatos al Balón de Oro 2025

El astro portugués, cinco veces ganador del premio, volvió a cuestionar el galardón y lanzó una contundente frase que se hizo viral.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

El astro portugués Cristiano Ronaldo, actual delantero de Al-Nassr de Arabia Saudita, encendió la polémica en las últimas horas al referirse a los candidatos para quedarse con el Balón de Oro 2025.

Luego de marcar un triplete en la victoria 4-0 sobre Rio Ave en un amistoso disputado en Portugal, “CR7″ fue consultado sobre sus compatriotas que aparecen en el listado y respondió con una ácida frase.

Revisa también:

ADN

“Es ficticio”, respondió tajante el exjugador del Real Madrid sobre el evento que organiza la revista France Football, que no lo volvió a considerar dentro de los 30 mejores futbolistas del mundo.

Esta no es la primera vez que el portugués ataca a la organización de la ceremonia. En la pasada edición, en la que triunfó el español Rodri, el europeo señaló: “No hay credibilidad. Vinícius tendría que ser el Balón de Oro. Lo he sentido muchas veces y sentí rabia. Con el tiempo lo entendí, son luchas que no puedes ganar”.

Cabe recordar que Cristiano Ronaldo, quien acumuló cinco Balones de Oro a lo largo de su trayectoria, no es nominado desde el 2022. En ese año, el ganador del galardón fue Lionel Messi, quien ganó su octavo y último trofeo.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad