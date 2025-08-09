;

VIDEO. Se fue de Colo Colo y hoy es figura en Argentina: marcó este golazo para definir el partido

El ex volante del “Cacique”, Leonardo Gil, le dio un triunfo clave a Huracán al anotar el único gol del duelo contra Tigre.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

A varios meses de su salida de Colo Colo, Leonardo Gil sigue destacando en el fútbol argentino y este viernes marcó un gol clave en la victoria de Huracán por 1-0 ante Tigre por la cuarta fecha del Torneo de Clausura 2025.

Al minuto 57, en una gran jugada de ataque del “Globo”, el ex volante del “Cacique” apareció solo por el sector izquierdo y sacó un remate cruzado que se desvió en un rival para dejar sin reacción al portero Felipe Zenobio.

La anotación del mediocampista le bastó a Huracán para llevarse tres puntos de oro de su visita al Estadio José Dellagiovanna. Con esto, el equipo de Frank Darío Kudelka sumó su segunda victoria y escaló al cuarto lugar de su grupo con 6 puntos.

Este es el segundo gol que marca Gil en la actual temporada con el elenco de Parque Patricios. El volante ya había convertido un tanto por la Copa Argentina, además de aportar con 4 asistencias en los 30 partidos que ha disputado este año.

“Hoy hicimos un partido muy inteligente, por ahí no tuvimos tantas chances, pero fuimos efectivos y creo que nos defendimos bien. Sacamos un resultado muy difícil en una cancha que siempre cuesta”, declaró el “Colo” tras ser elegido como la figura del partido.

Revisa el gol de Leonardo Gil en el triunfo de Huracán

