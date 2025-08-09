“No me acuerdo haber dicho que la Copa Sudamericana es de cartón, nunca me han mostrado el video”

El exdelantero e ídolo de Universidad de Chile, Diego Rivarola, recordó una de sus frases más polémicas de su paso por el cuadro estudiantil en torno a la importancia que tiene la Copa Sudamericana.

En 2006, cuando Colo Colo perdió la final del torneo continental contra Pachuca en el Estadio Nacional, el exgoledor azul habría calificado a la Sudamericana como una “copa de cartón”, antes de haberla ganado con la U en 2011.

Sobre esta controversial declaración, Rivarola fue consultado en su rol como panelista de ESPN y aclaró: “Yo tuve la suerte de levantarla y es bien pesada. Yo no me acuerdo de haberlo dicho, nunca me han mostrado el video”.

Sin embargo, Patricio Yáñez, quien jugó en ambos clubes y estaba a cargo de la dinámica del programa, sacó un material de archivo y desmintió al otrora delantero con una antigua declaración en la que aseguraba: “Sí lo dije, fue solo para molestar a los hinchas de Colo Colo”.

Tras esta intervención, Diego Rivarola volvió a insistir: “Yo no lo recuerdo. Hasta ahora nadie me ha mostrado el video donde lo digo. Puros papeles y títulos, nada más. ¿Y el video?“.