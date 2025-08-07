¿Quién es el favorito este año? Estos son los futbolistas nominados al Balón de Oro 2025
Se dieron a conocer los 30 nombres que competirán por el premio al mejor jugador del mundo.
Este jueves se dieron a conocer los 30 nominados al Balón de Oro 2025, prestigioso premio que reconoce al mejor futbolista del mundo.
Rodrigo Hernández, quien se llevó el trofeo el año pasado, no fue nominado esta vez. Tampoco Lionel Messi, ocho veces ganador del galardón, ni Cristiano Ronaldo, quien ha conseguido el premio en cinco oportunidades.
Entre los candidatos, destacan los nombres de Ousmane Dembélé (PSG), Vitinha (PSG), Lamine Yamal (Barcelona), Rapninha (Barcelona), Vinicius (Real Madrid) y Cole Palmer (Chelsea).
Vale recordar que el Balón de Oro es un premio que entrega la revista francesa France Football. El ganador se conocerá el próximo 22 de septiembre, en la gala que se llevará a cabo en París.
Estos son los 30 nominados al Balón de Oro 2025
- Ousmane Dembélé (Francia/PSG)
- Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)
- Gialuigi Donnarumma (Italia/PSG)
- Desiré Doué (Francia/PSG)
- Denzel Dumfries (Países Bajos/Inter de Milán)
- Serhou Guirassy (Guinea/Borussia Dortmund)
- Erling Haaland (Noruega/Manchester City)
- Viktor Gyökeres (Suecia/Sporting Lisboa)
- Achraf Hakimi (Marruecos/PSG)
- Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich)
- Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/Napoli/PSG)
- Robert Lewandowski (Polonia/Barcelona)
- Alexis Mac Allister (Argentina/Liverpool)
- Lautaro Martínez (Argentina/Inter de Milán)
- Scott McTominay (Escocia/Napoli)
- Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid)
- Nuno Mendes (Portugal/PSG)
- Joao Neves (Portugal/PSG)
- Pedri (España/Barcelona)
- Cole Palmer (Inglaterra/Chelsea)
- Michael Olise (Francia/Bayern Múnich)
- Declan Rice (Inglaterra/Arsenal)
- Raphinha (Brasil/Barcelona)
- Fabián Ruiz (España/PSG)
- Virgil van Dijk (Países Bajos/Liverpool)
- Vinicius Jr (Brasil/Real Madrid)
- Mohamed Salah (Egipto/Liverpool)
- Vitinha (Portugal/PSG)
- Florian Wirtz (Alemania/Bayer Leverkusen)
- Lamine Yamal (España/Barcelona)