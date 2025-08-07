¿Quién es el favorito este año? Estos son los futbolistas nominados al Balón de Oro 2025

Este jueves se dieron a conocer los 30 nominados al Balón de Oro 2025, prestigioso premio que reconoce al mejor futbolista del mundo.

Rodrigo Hernández, quien se llevó el trofeo el año pasado, no fue nominado esta vez. Tampoco Lionel Messi, ocho veces ganador del galardón, ni Cristiano Ronaldo, quien ha conseguido el premio en cinco oportunidades.

Entre los candidatos, destacan los nombres de Ousmane Dembélé (PSG), Vitinha (PSG), Lamine Yamal (Barcelona), Rapninha (Barcelona), Vinicius (Real Madrid) y Cole Palmer (Chelsea).

Vale recordar que el Balón de Oro es un premio que entrega la revista francesa France Football. El ganador se conocerá el próximo 22 de septiembre, en la gala que se llevará a cabo en París.

Estos son los 30 nominados al Balón de Oro 2025