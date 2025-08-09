;

VIDEOS. Carlos Palacios lo vio desde el banco: Boca Juniors evita el desastre y empata agónicamente ante Racing en La Bombonera

La “Joya” no ingresó al campo y Williams Alarcón jugó 25 minutos.

Jornada de clásicos en el fútbol argentino, y el primero tuvo como protagonistas a Boca Juniors y Racing de Avellaneda.

En La Bombonera, y con Carlos Palacios viendo el partido desde el banco, los “Xeneizes” igualaron agónicamente 1-1 ante la “Academia”, en un duelo que podría marcar la salida del entrenador “Oro y Cielo”, Miguel Ángel Russo.

Las emociones llegaron en el tramo final, cuando Santiago Solari abrió el marcador en el minuto 78, generando un ambiente extremadamente tenso dentro de la cancha.

Sin embargo, con Williams Alarcón ya en el campo y el tiempo en contra, los locales lograron el empate gracias a un cabezazo de Milton Giménez (88′), tras un preciso tiro libre ejecutado por Leandro Paredes.

Con este resultado, Boca Juniors acumula 12 partidos consecutivos sin ganar, la peor racha en la historia del club.

