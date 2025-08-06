El técnico de Ñublense, Ronald Fuentes, conversó este miércoles con Los Tenores de la Tarde y reaccionó con molestia a la suspensión del partido ante Universidad Católica por falta de estadio, el cual estaba programado para este domingo 10 de agosto por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2025.

“Lo tomo de mala manera por muchas razones, porque cada día en vez de crecer estamos empeorando en todo lo que es la planificación. Los campeonatos nunca se juegan en las fechas que corresponde, nunca terminan en las fechas que corresponden”, comenzó señalando el DT del cuadro de Chillán.

“Hay un desorden en la programación del torneo y eso me parece que es una falta de respeto muy grande, no solamente a los jugadores y los clubes, sino que también al hincha. La verdad es que ya no me da rabia, me da pena de cómo estamos funcionando”, añadió.

En esa línea, el estratega nacional apuntó que la postergación del duelo contra la UC “afecta en muchas cosas, porque no hay fecha más adelante. Hay una para de un mes por el Mundial Sub 20, nosotros tenemos tres partidos de visita después del parón y no hay tentativa. Ellos quieren poner la fecha en septiembre por lo que me dijo la gente del club".

“O sea, ellos disponen de cuando estimen conveniente y eso creo que no corresponde. Que digan la verdad del porqué se suspende. Porque si se jugó el sábado y no se puede jugar a la semana siguiente, me parece muy raro. Siempre ha habido cosas especiales por parte del Gobierno y eso le hace mucho daño al fútbol chileno”, continuó.

Además, respecto a las razones que entregó la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana para suspender el partido en Santa Laura, Ronald Fuentes señaló que “no es porque están las torres, porque hay escombros o grúas como pasaba en San Carlos. No pasa nada de eso. Yo tengo contacto muy directo con Unión Española, entonces sé en qué estado está en el Santa Laura”.

“Eso obviamente molesta porque nosotros planificamos, trabajamos y veníamos con una buena racha de resultados y de juego. Todas estas cosas afectan y trataremos de que sea lo menos posible pensando en el partido contra Palestino”, remarcó.

Finalmente, el entrenador de Ñublense abordó la próxima reprogramación del duelo ante la UC y afirmó que “nosotros no podemos jugar cuatro partidos seguidos de visita. Aparte de todos los errores que han cometido, sería impresentable que nos tocara jugar cuatro partidos de visita y sobre todo después de venir de un viaje a mitad de semana. Aunque no me extraña, puede pasar cualquier cosa en la ANFP con la programación”.