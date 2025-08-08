¿Vuelve en el clásico ante Racing? La decisión final de Boca Juniors con Carlos Palacios

Luego de verse envuelto en una serie de polémicas en las últimas semanas, con problemas físicos y acusaciones de una presunta indisciplina de por medio, Carlos Palacios recibió una positiva noticia en Boca Juniors.

El volante chileno dejó atrás la tendinitis en la rodilla que lo marginó de los últimos partido y volvió a ser incluido en la convocatoria del “Xeneize” para enfrentar a Racing este sábado 9 de agosto en La Bombonera.

Así lo confirmó el cuadro argentino a través de redes sociales, donde el ex Colo Colo aparece en la citación del entrenador Miguel Ángel Russo. También fue considerado el otro chileno del plantel, Williams Alarcón.

Aunque están en la convocatoria, Palacios y Alarcón no serían titulares para el clásico ante el cuadro de Avellaneda. Según los reportes de la prensa trasandina, ambos comenzarían el partido desde el banco de suplentes por decisión técnica.

Cabe recordar que el último partido que el formado en Unión Español jugó con Boca Juniros fue el pasado 19 de julio, en el empate 1-1 ante Unión de Santa Fe por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Argentina.

¿Cuándo y a qué hora juega Boca Juniors vs Racing?

El partido entre el “Xeneize” y la “Academia” se disputará este sábado 9 de agosto a partir de las 15:30 horas de Chile en La Bombonera. El choque es válido por la cuarta jornada del Torneo de Clausura.