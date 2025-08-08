;

Sufre Almirón: Colo Colo pierde a otro jugador por lesión y suma cinco bajas para visitar a Everton

El “Cacique” llegará con una serie de ausencias para enfrentar a los “Ruleteros” en el Sausalito de Viña del Mar.

Bastián Lizama

Cristián Alvarado

Colo Colo sumó una nueva baja para visitar este domingo a Everton de Viña del Mar por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2025, en un partido clave para seguir en la pelea por puestos de clasificación a copas internacionales.

Según pudo confirmar ADN Deportes, Alexander Oroz sufrió una lesión muscular y se perderá el duelo frente a los “Ruleteros” en el Estadio Sausalito. Es más, el extremo de 22 años estará entre tres o cuatro semanas fuera de las canchas.

De esta manera, la ausencia de Oroz se suma a las bajas ya confirmadas de Emiliano Amor, Arturo Vidal y Javier Correa, todos suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas, además de Alan Saldivia por lesión.

La noticia supone otro gran problema para Jorge Almirón, ya que el atacante venía siendo una pieza importante para el técnico del “Cacique”. Al menos, el DT utilizó habitualmente a Oroz en los segundos 45 minutos de los partidos, tal como ocurrió en el último empate ante Huachipato.

Con esta quinta baja, la probable formación de Colo Colo para enfrentar a Everton sería con Fernando De Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Weimberg; Esteban Pavez, Vicente Pizarro y Claudio Aquino; Francisco Marchant, Salomón Rodríguez y Lucas Cepeda.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Everton?

El partido entre el “Cacique” y los “Ruleteros” se disputará este domingo 10 de agosto, a partir de las 12:30 horas, en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. El compromiso es válido por la jornada 19 de la Liga de Primera.

