Diego Valdés vuelve a resentirse de su lesión: el chileno no ha debutado en Vélez Sarsfield

Momentos complicados son los que vive Diego Valdés desde su arribo a Argentina para jugar por Vélez Sarsfield.

El volante chileno fichó por el club trasandino arrastrando una lesión desde su último equipo, el América de México.

Por este motivo, aún no ha conseguido debutar con el elenco de Liniers luego de cuatro jornadas disputadas en el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Argentina, y su estreno deberá seguir esperando.

Según información del medio partidario Sábado Vélez, Diego Valdés se resintió de su lesión en el sóleo, por lo que estará, al menos, otras dos semanas fuera de las canchas.

Una realidad distinta a la que vive el otro chileno del plantel, Claudio Baeza, quien ha sido titular indiscutible para el entrenador Guillermo Barros Schelotto e incluso ya se consagró campeón de la Supercopa de Argentina.