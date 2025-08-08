;

Diego Valdés vuelve a resentirse de su lesión: el chileno no ha debutado en Vélez Sarsfield

El volante ofensivo estará, al menos, otras dos semanas de baja.

Javier Catalán

Foto: @velez

Foto: @velez

Momentos complicados son los que vive Diego Valdés desde su arribo a Argentina para jugar por Vélez Sarsfield.

El volante chileno fichó por el club trasandino arrastrando una lesión desde su último equipo, el América de México.

Revisa también:

ADN

Por este motivo, aún no ha conseguido debutar con el elenco de Liniers luego de cuatro jornadas disputadas en el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Argentina, y su estreno deberá seguir esperando.

Según información del medio partidario Sábado Vélez, Diego Valdés se resintió de su lesión en el sóleo, por lo que estará, al menos, otras dos semanas fuera de las canchas.

Una realidad distinta a la que vive el otro chileno del plantel, Claudio Baeza, quien ha sido titular indiscutible para el entrenador Guillermo Barros Schelotto e incluso ya se consagró campeón de la Supercopa de Argentina.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad