Secuestro de empresario en Quilicura: quiénes son los cuatro detenidos por el rapto

El hecho ocurrió el jueves en la mañana cuando la víctima fue interceptada en avenida El Colorado, cerca de su lugar de trabajo.

Nelson Quiroz

Gabriel Riveros

Tras solicitud de Fiscalía: amplían detención de imputados por secuestro de empresario en Quilicura

El Segundo Juzgado de Garantía de Santiago decidió extender hasta el miércoles 13 de agosto la detención de los cuatro imputados por el secuestro de un empresario en Quilicura, tras una solicitud de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

La Fiscalía, a través del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), pidió esta extensión para continuar con las diligencias y determinar el papel exacto que tuvo cada uno en el delito.

Diego Martin

Los detenidos son cuatro ciudadanos extranjeros: un colombiano y tres venezolanos, entre ellos dos hombres y dos mujeres, siendo una de ellas menor de edad.

“La ampliación se realizó verbalmente, según lo permite la ley para este tipo de casos, y se solicitó el máximo plazo, que fue concedido por el tribunal”, informaron desde ECOH.

El secuestro ocurrió el jueves en la mañana cuando la víctima fue interceptada en avenida El Colorado, cerca de su lugar de trabajo. Al menos tres sujetos armados lo encañonaron y obligaron a subir a un vehículo, desde donde huyeron.

Gracias a un operativo conjunto entre la Fiscalía ECOH, el OS9 de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), el empresario fue encontrado en la madrugada del viernes en Puente Alto, sin heridas pero visiblemente desorientado. En esa misma acción se detuvo a los cuatro sospechosos, quienes ahora permanecen con la detención ampliada mientras avanza la investigación.

