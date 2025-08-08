Profesor es detenido por amenazar e insultar a alumnos en liceo de San Ramón: habría actuado bajo el efecto de drogas

Durante este jueves, Carabineros detuvo a un profesor de Filosofía acusado de amenazar, insultar y denigrar a estudiantes de tercero medio en el Liceo Técnico Industrial La Cisterna, ubicado en la comuna de San Ramón, región Metropolitana.

Según reportó TVN, el docente, de 28 años, habría actuado bajo los efectos de drogas y agredido verbalmente a los alumnos en plena clase, utilizando incluso un lenguaje de connotación sexual.

El caso fue denunciado por las propias familias de los estudiantes, quienes informaron la situación a un inspector del colegio. Fue este funcionario quien presentó la denuncia formal contra el profesor.

La detención ocurre pocos días después de que se viralizara un hecho similar en un liceo de Limache, donde otro docente fue grabado mientras gritaba a sus alumnos durante una clase.