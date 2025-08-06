;

VIDEO. Profesor de Limache habla tras ser suspendido por gritar a estudiantes en plena clase: “No se pueden relativizar los derechos humanos”

El docente aseguró que su reacción fue provocada por un comentario sobre Pinochet y afirmó: “Tengo familiares que son detenidos desaparecidos”.

Martín Neut

Tras la viralización de un video que lo muestra gritando a estudiantes durante una clase, el profesor del Liceo de Limache rompió el silencio y entregó su versión de lo ocurrido.

El hecho, que generó una ola de reacciones en redes sociales y motivó una investigación penal por parte de la Fiscalía, habría ocurrido en medio de un tenso debate político entre alumnos.

En conversación con Canal 13, el docente —quien prefirió hablar fuera de cámara— explicó que la situación se produjo mientras impartía una clase de Lenguaje a un curso de primero medio.

Según relató, algunos estudiantes se desconectaron de la guía que debían realizar y comenzaron a discutir sobre temas políticos. En ese contexto, uno de los jóvenes afirmó que “el mejor gobierno de Chile era el de Augusto Pinochet”.

Respuesta del profesor

Según el profesor, ese comentario lo afectó profundamente por razones personales: “Tengo familiares o cercanos que son detenidos desaparecidos”.

Tras escuchar la frase, decidió intervenir: “No se puede decir eso”, expresó al alumno. Luego añadió a Canal 13 que: “No se puede relativizar las violaciones a los derechos humanos”.

El docente no habría emitido autocrítica sobre la forma en que enfrentó la situación. Por ahora, se mantiene suspendido de sus funciones mientras avanza un sumario administrativo.

En paralelo, la Fiscalía instruyó diligencias a la BICRIM de Limache para determinar si su conducta configura delito de trato degradante o algún otro ilícito.

