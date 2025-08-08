El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Habría sujetos de interés en caso de secuestro de empresario: serían todos extranjeros

En la comuna de Puente Alto fue encontrado el empresario secuestrado el pasado jueves en la comuna de Quilicura.

El conductor de una empresa de transporte de pasajeros fue quien halló a la víctima en la zona sur de la capital, trasladándolo inmediatamente a una comisaría de Carabineros.

En ese sentido, y según pudo indagar Radio ADN, la policía habría identificado a 4 sujetos de interés, que serían todos de nacionalidad venezolana.

Se está a la espera de la confirmación respecto a si estos fueron detenidos, o si están en su búsqueda.

Los hechos

El secuestro tuvo lugar cerca de las 11 de la mañana del pasado jueves, cuando el empresario llegaba a su empresa de envoltorios plásticos. En ese momento, tres sujetos armados, que viajaban en una camioneta, lo obligaron a subir al vehículo y lo raptaron.

Tras el suceso, comenzó un proceso de negociación, en el que los secuestradores pidieron 300 millones de pesos a la compañía para liberar al hombre.

Finalmente, después de varias horas de incertidumbre, el empresario apareció sano y salvo. Las autoridades siguen investigando los detalles del caso.