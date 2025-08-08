;

Profesor acusado de maltrato en San Ramón defiende su actuar y niega consumo de drogas

“No soy un profesor que maltrata a los alumnos, pero a veces hay que poner límites”, dijo.

Nelson Quiroz

Profesor acusado de maltrato en San Ramón defiende su actuar y niega consumo de drogas

Profesor acusado de maltrato en San Ramón defiende su actuar y niega consumo de drogas / SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO

El profesor de filosofía detenido el jueves en San Ramón por presunto maltrato verbal hacia alumnos de tercero medio negó haber insultado o denigrado a sus estudiantes.

Roberto, como fue identificado, aseguró que iniciará acciones legales por injurias y calumnias, calificando de falsas las acusaciones en su contra.

Según la Fiscalía Metropolitana Sur, el docente habría ingresado a clases con actitud agresiva, arrojado un libro sobre el escritorio y enfrentado a una alumna mientras trataba un tema relacionado con drogas.

Revisa también

ADN

La versión oficial señala que incluso habría dicho que todos reprobarían y que contaba con abogados para defenderse de cualquier denuncia. Sin embargo, Roberto rechaza estos dichos, aunque a 24 Horas admitió que existe “una relación compleja” con algunos estudiantes.

El docente relató un episodio con una alumna que, según él, lo insultó durante la clase: “Si hay una alumna que me dice ‘usted no vale nada, pobre tipo, que estudió en una pobre universidad’, ¿qué esperas que le responda? Le pedí respeto, le dije que no me tratara tan mal”, afirmó.

También descartó estar bajo los efectos de drogas y defendió su labor: “Me encantan mis clases. No soy un profesor que maltrata a los alumnos, pero a veces hay que poner límites”.

La detención de Roberto fue declarada ilegal por el tribunal, que además rechazó las medidas cautelares solicitadas, entre ellas la prohibición de acercarse a sus alumnos.

Mientras el liceo inició un sumario interno, el profesor señaló que desconoce si podrá retomar sus clases el lunes, ya que no tiene contrato formal con el establecimiento.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad