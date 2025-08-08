Profesor acusado de maltrato en San Ramón defiende su actuar y niega consumo de drogas / SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO

El profesor de filosofía detenido el jueves en San Ramón por presunto maltrato verbal hacia alumnos de tercero medio negó haber insultado o denigrado a sus estudiantes.

Roberto, como fue identificado, aseguró que iniciará acciones legales por injurias y calumnias, calificando de falsas las acusaciones en su contra.

Según la Fiscalía Metropolitana Sur, el docente habría ingresado a clases con actitud agresiva, arrojado un libro sobre el escritorio y enfrentado a una alumna mientras trataba un tema relacionado con drogas.

La versión oficial señala que incluso habría dicho que todos reprobarían y que contaba con abogados para defenderse de cualquier denuncia. Sin embargo, Roberto rechaza estos dichos, aunque a 24 Horas admitió que existe “una relación compleja” con algunos estudiantes.

El docente relató un episodio con una alumna que, según él, lo insultó durante la clase: “Si hay una alumna que me dice ‘usted no vale nada, pobre tipo, que estudió en una pobre universidad’, ¿qué esperas que le responda? Le pedí respeto, le dije que no me tratara tan mal”, afirmó.

También descartó estar bajo los efectos de drogas y defendió su labor: “Me encantan mis clases. No soy un profesor que maltrata a los alumnos, pero a veces hay que poner límites”.

La detención de Roberto fue declarada ilegal por el tribunal, que además rechazó las medidas cautelares solicitadas, entre ellas la prohibición de acercarse a sus alumnos.

Mientras el liceo inició un sumario interno, el profesor señaló que desconoce si podrá retomar sus clases el lunes, ya que no tiene contrato formal con el establecimiento.