;

Revelan ruta de secuestradores de empresario en Quilicura y el millonario rescate pagado

La víctima estuvo 15 horas retenida antes de ser liberado en la madrugada del viernes 8 de agosto.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

Nuevos registros en video muestran parte del recorrido realizado por los secuestradores del empresario Rodrigo Cantergiani, quien estuvo 15 horas retenido antes de ser liberado en la madrugada del viernes 8 de agosto.

Las imágenes, obtenidas por 24 Horas, son consideradas clave en la investigación, evidencian los minutos posteriores al rapto. En ellas se observa un vehículo Kia Carnival —en el que Cantergiani se dirigía a su trabajo— y que, según los peritajes, fue utilizado en la primera parte del traslado.

Posteriormente, los captores cambiaron a una SUV MG blanca, captada por cámaras cuando se desplazaba por Los Canelos, para luego tomar avenida Aeropuerto y llegar a Vespucio Norte.

Revisa también

ADN
ADN

24 HORAS

ADN

24 HORAS

Rodrigo Cantergiani, de 63 años, es hijo de Valentín Cantergiani, exdueño de Audax Italiano y de los supermercados Montecarlo. Tras su secuestro, la familia recibió exigencias de pago por $300 millones para su liberación.

Sin embargo, el propio Valentín confirmó que el monto entregado fue “mucho menos”, y fuentes cercanas indicaron que se trató de cerca de $80 millones.

Ese pago, según la investigación, fue clave para que el OS9 de Carabineros lograra ubicar y detener a los sospechosos en Estación Central. Las diligencias también permitieron recuperar alrededor del 95% del dinero entregado.

En conversación con el citado medio, Valentín Cantergiani anunció que, una vez que el dinero sea devuelto, será donado a una institución de beneficencia.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad