Revelan ruta de secuestradores de empresario en Quilicura y el millonario rescate pagado

Nuevos registros en video muestran parte del recorrido realizado por los secuestradores del empresario Rodrigo Cantergiani, quien estuvo 15 horas retenido antes de ser liberado en la madrugada del viernes 8 de agosto.

Las imágenes, obtenidas por 24 Horas, son consideradas clave en la investigación, evidencian los minutos posteriores al rapto. En ellas se observa un vehículo Kia Carnival —en el que Cantergiani se dirigía a su trabajo— y que, según los peritajes, fue utilizado en la primera parte del traslado.

Posteriormente, los captores cambiaron a una SUV MG blanca, captada por cámaras cuando se desplazaba por Los Canelos, para luego tomar avenida Aeropuerto y llegar a Vespucio Norte.

Rodrigo Cantergiani, de 63 años, es hijo de Valentín Cantergiani, exdueño de Audax Italiano y de los supermercados Montecarlo. Tras su secuestro, la familia recibió exigencias de pago por $300 millones para su liberación.

Sin embargo, el propio Valentín confirmó que el monto entregado fue “mucho menos”, y fuentes cercanas indicaron que se trató de cerca de $80 millones.

Ese pago, según la investigación, fue clave para que el OS9 de Carabineros lograra ubicar y detener a los sospechosos en Estación Central. Las diligencias también permitieron recuperar alrededor del 95% del dinero entregado.

En conversación con el citado medio, Valentín Cantergiani anunció que, una vez que el dinero sea devuelto, será donado a una institución de beneficencia.