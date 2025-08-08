“Fue un atropello directo”: Los detalles de la nueva hipótesis sobre la tragedia en el Estadio Monumental

La tragedia ocurrida el pasado 10 de abril en las inmediaciones del Estadio Monumental, en la previa del duelo entre Colo Colo y Fortaleza por Copa Libertadores, que terminó con la muerte de dos jóvenes hinchas del “Cacique”, sumó nuevos e importantes antecedentes en las últimas horas.

Según el reportaje publicado por Ciper, tras acceder a distintos informes de Carabineros y el Servicio Médico Legal, la hipótesis policial que apuntaba a que las víctimas fueron aplastadas por unas vallas papales impactadas por un vehículo policial antidisturbios ha sido modificada.

Las nuevas indagaciones señalan que el vehículo de Carabineros, un carro lanza gases con matrícula J-1224, atropelló directamente a las víctimas, dos jóvenes fanáticos de Colo Colo, además de otras dos personas que aún no han sido identificadas.

Los antecedentes que reveló Ciper sobre los hinchas de Colo Colo fallecidos

Al respecto, Pedro Ramírez, periodista de Ciper, conversó con País ADN y entregó detalles de los nuevos antecedentes de la causa: “En estos meses desde que ocurrió el atropello, el Ministerio Público y particularmente Carabineros han seguido investigando, y Ciper tuvo acceso a varias de las evidencias que están incorporadas a este expediente”.

“Nos encontramos con que hay informes de criminalística de Carabineros, informes de asuntos internos de Carabineros, informes del Servicio Médico Legal, y también testimonios de testigos, particularmente de una cabo primera de Jocelyn Soto”, continuó.

“Ella es la única testigo directa del atropello que ha prestado declaración hasta ahora y que ratifica que efectivamente acá lo que ocurrió fue un atropello directo, una embestida directa del carro policial que pasa por encima de varias personas”, agregó Ramírez.

En esa línea, explicó que “lo novedoso y que se desconocía, es que esta cabo dice que ella logró apreciar que se trató de cuatro víctimas: las dos víctimas fatales y dos personas que ella dice que vio salir desde abajo del carro”.

La nueva hipótesis sobre la muerte de los dos hinchas de Colo Colo

Por otro lado, el periodista de Ciper remarcó que “aquella versión que circuló inicialmente, respecto de que el carro había chocado una reja de estas vallas papales con las que se hacen los anillos de seguridad afuera del estadio y que producto del choque con esa reja, la reja había aplastado a estas personas accidentalmente provocando su muerte, no es correcta”.

“Efectivamente, los familiares y cercanos de las dos personas que fallecieron declaran que estaban tratando de comprar entradas en la reventa. Ellos se vieron envueltos en un intento de avalancha y no sabemos si ellos estaban participando en ese intento”, complementó Ramírez.

“Pero sí estaban ahí y, por lo tanto, cuando se produce el intento de avalancha, este carro policial que se vio envuelto en el atropello reacciona muy rápidamente. Corre y avanza hacia esta multitud y cumple con su objetivo, porque lo que hace esta multitud es entrar en fuga. La gente escapa y la avalancha no se concreta”, apuntó.

“El objetivo que persigue Carabineros con su despliegue policial se cumple perfectamente con la maniobra que hace el carro. El problema es que el carro, una vez que logra poner en fuga y evitar esta avalancha, sigue embistiendo a las personas”, afirmó.

Además, Pedro Ramírez abordó el acceso a las cámaras corporales de Carabineros y aseguró que “nosotros como periodistas no hemos renunciado a tener acceso a ellas. Lo que es cierto es que hasta ahora no han aparecido”.

“En este caso a mí me cuesta creer, que con la cantidad de Carabineros que había ese día en la calle Benito Rebolledo, ninguno tuviera una cámara corporal encendida y funcionando", cuestionó.

“Las tres personas que ocuparon el vehículo, un capitán que estaba a cargo de la unidad, un sargento que lo conducía y otro funcionario encargado de lanzar el polvo químico, prestaron declaración y los tres declararon que ninguno de ellos se dio cuenta de que habían pasado por encima de personas”, concluyó el periodista de Ciper.