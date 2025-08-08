;

Con tres regresos y una ausencia clave: la formación que prepara la U para enfrentar a Unión Española

Luego de la dura caída ante Cobresal, Universidad de Chile intentará retomar la senda de los triunfos este fin de semana, cuando reciba a Unión Española por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2025.

El equipo de Gustavo Álvarez necesita sumar de a tres para no darle más ventaja a Coquimbo Unido en la cima del torneo y, para ello, prepara una serie de cambios para medirse ante los “Hispanos” en el Estadio Nacional.

Los azules tendrán la sensible baja de Matías Sepúlveda, quien salió lesionado de la derrota frente a los “Mineros” y no jugará este sábado en Ñuñoa. Su lugar en el once estelar será ocupado por Felipe Salomoni.

Entre las novedades, destaca el regreso a la titularidad de Marcelo Díaz, luego de una suspensión de tres partidos, además de la vuelta de Lucas Di Yorio y Charles Aránguiz, quienes se perdieron los últimos partidos por lesión.

Así las cosas, la probable formación de la U para enfrentar a Unión Española será con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Franco Calderón, y Felipe Salomoni en defensa; Marcelo Díaz, Israel Poblete y Charles Aránguiz en el mediocampo; Javier Altamirano, Lucas Assadi y Lucas Di Yorio en delantera.

