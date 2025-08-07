Testigos claves confirman que vehículo de Carabineros atropelló directamente a los hinchas de Colo Colo muertos a las afueras del Estadio Monumental

Nuevos antecedentes oficiales desmienten la versión inicial sobre el fatal accidente ocurrido el 10 de abril en las inmediaciones del Estadio Monumental, donde murieron dos jóvenes menores de edad hinchas de Colo Colo.

Informes periciales y testimonios de Carabineros confirman que el vehículo blindado J-1224, según Ciper, conducido por el sargento Luis Rojas, atropelló directamente a cuatro personas, entre ellas Martina Riquelme (18) y Mylán Liempi (12).

Según informes de Criminalística, del Servicio Médico Legal y el testimonio de la cabo Jocelyn Soto, testigo presencial, el móvil policial J-1224 —conducido por Rojas— impactó a al menos cuatro hinchas.

Soto relató: “Me percato de aproximadamente cuatro personas saliendo por debajo del vehículo policial (…) dos de ellos se pusieron de pie y se retiraron caminando, mientras que los otros dos quedaron tendidos en la calzada”.

“No había ninguna reja o valla papal”

Además, Soto enfatizó que “no había ninguna reja o valla papal en el lugar donde se llevó a cabo el accidente o sobre las víctimas”.

El sargento Rojas, conductor del vehículo, señaló en su declaración: “No me di cuenta de haber colisionado a una reja o atropellado a una persona. No escuché ninguna advertencia desde afuera ni por radio”. “Respecto de la velocidad, no superó los 25 km/h”, aseguró.

Diego Martin Ampliar

Por su parte, el cabo Andrés Muñoz, encargado del lanzamiento de gases disuasivos, afirmó: “Nunca sentí un golpe a una barrera ni menos un atropello, y no vi nada relevante respecto de los hechos”.

SML confirma la versión

Los informes forenses respaldan esta versión: el Servicio Médico Legal confirmó que las víctimas fallecieron por traumatismos de alta energía compatibles con un aplastamiento de vehículo blindado, y pruebas químicas detectaron rastros de petróleo en la ropa de una de las víctimas, coincidientes con fugas en la parte inferior del vehículo.

Estos antecedentes apuntan a que, aunque el vehículo ya había dispersado a la turba que intentaba ingresar al estadio, continuó su marcha, atropellando directamente a los jóvenes Martina Riquelme (18) y Mylán Liempi (12).

La investigación sigue en curso, mientras las familias y la comunidad exigen justicia y transparencia sobre los hechos que terminaron con la vida de los dos adolescentes.