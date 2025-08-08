Con cuatro bajas y el regreso de Cepeda: la más probable formación de Colo Colo para visitar a Everton

Un complicado Colo Colo buscará volver a los triunfos este domingo cuando visite a Everton en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, a partir de las 12:30 horas, en un duelo que estará marcado por la nueva suspensión de Jorge Almirón.

El conjunto ruletero viene de caer en su visita a Ñublense y, de no sumar de a tres en sus próximos compromisos, podría complicarse en la parte baja de la tabla, ya que actualmente está a solo cinco puntos de Unión Española, equipo que marca la zona de descenso.

Por su parte, el “Cacique” llega tras empatar en sus dos últimos encuentros ante O’Higgins y Huachipato, y afrontará una difícil misión en la Región de Valparaíso.

Además de no contar con su entrenador en la cancha, sufrirá importantes bajas: Alan Saldivia por lesión, y Arturo Vidal, Javier Correa y Emiliano Amor por suspensión.

La buena noticia para los albos será el regreso de Lucas Cepeda, quien cumplió las dos fechas de castigo por sus gestos en el Superclásico.

Con estas ausencias, la formación de Colo Colo para enfrentar a Everton sería con Fernando De Paul en el arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Weimberg en defensa; Esteban Pavez, Vicente Pizarro y Claudio Aquino en el mediocampo; Francisco Marchant, Salomón Rodríguez y Lucas Cepeda en delantera.