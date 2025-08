Diego Valdés ya está listo y quiere debutar con Vélez: “Estoy disponible para jugar contra San Lorenzo”

Luego de una larga de espera que parecía interminable, Diego Valdés rompió el silencio sobre su momento actual considera que ya está listo para jugar.

El volante de 31 años, que llegó proveniente del América de México, se perfila para estrenarse con la camiseta de Vélez Sarsfield este jueves ante San Lorenzo por la Copa de la Liga.

“Estoy disponible para jugar contra San Lorenzo. Con el cuerpo técnico queremos que ese sea mi debut”, aseguró en entrevista con Vélez 670 Radio.

El chileno arriba al fútbol argentino con una larga trayectoria por México, siendo figura durante los últimos años en la Liga MX.

En el América disputó más de 100 partidos, ganó el Torneo Apertura 2023, siendo reconocido fue por su visión de juego, pegada y capacidad para llegar al gol desde la segunda línea.

Antes de su etapa en ‘Las Águilas’, también brilló en Santos Laguna y Monarcas Morelia, además de haber pasado por Audax Italiano en Chile.

Su arribo a Liniers no fue sencillo. El propio jugador reveló que un inconveniente médico retrasó su presentación. “Cuando llegué no pude firmar porque no salió bien un estudio del corazón”, relató.

“Al día siguiente, con nuevos estudios, ya pude hacerlo”, detalló Valdés, dejando atrás cualquier duda sobre su estado físico actual.

Desde la dirigencia y el cuerpo técnico del club lo consideran un refuerzo clave para pelear en la parte alta de la tabla, por lo que han esperado con ansias a que esté disponible.

Diego comentó que fue justamente ese espíritu competitivo lo que lo convenció de sumarse al Fortín. “Guillermo me convenció de llegar a Vélez diciéndome que quiere pelear cosas importantes”, sostuvo, en alusión al director deportivo Guillermo Morigi.

“Me entendí mucho con Maher Carrizo en las prácticas”, añadió, dejando en claro que está enfocado en aportar al grupo desde el primer momento.

De concretarse su estreno ante San Lorenzo, el volante marcará su primer paso en el fútbol argentino, una liga que históricamente ha sido exigente, pero también un trampolín para muchos jugadores sudamericanos.