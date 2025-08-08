;

Compañero de lujo para Iván Román: Atlético Mineiro oficializa el fichaje de un ex Real Madrid

Los “Merengues” lo compraron por 30 millones de dólares en 2020.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Helios de la Rubia

El mercado de fichajes en el fútbol brasileño está siendo una verdadera locura, y ahora fue el turno del Atlético Mineiro de anunciar un nuevo refuerzo procedente de un gigante de Europa.

El conjunto donde milita Iván Román hizo oficial la llegada de Reinier Jesús, volante brasileño proveniente del Real Madrid.

Revisa también:

ADN

El club merengue pagó 30 millones de dólares al Flamengo en 2020 para hacerse con los servicios del jugador, pero, pese a las altas expectativas, nunca logró consolidarse.

En un principio se integró al Castilla, filial del Real Madrid, pero no pudo debutar en el primer equipo. Posteriormente, sumó cesiones en Borussia Dortmund, Girona, Lecce y Granada, sin lograr adaptarse al nivel europeo.

Finalmente, la “Casa Blanca” decidió vender el 50% del pase de Reinier al Atlético Mineiro sin coste alguno, aunque en caso de una futura venta se quedará con la mitad del monto que se acuerde.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad