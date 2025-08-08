Compañero de lujo para Iván Román: Atlético Mineiro oficializa el fichaje de un ex Real Madrid

El mercado de fichajes en el fútbol brasileño está siendo una verdadera locura, y ahora fue el turno del Atlético Mineiro de anunciar un nuevo refuerzo procedente de un gigante de Europa.

El conjunto donde milita Iván Román hizo oficial la llegada de Reinier Jesús, volante brasileño proveniente del Real Madrid.

El club merengue pagó 30 millones de dólares al Flamengo en 2020 para hacerse con los servicios del jugador, pero, pese a las altas expectativas, nunca logró consolidarse.

En un principio se integró al Castilla, filial del Real Madrid, pero no pudo debutar en el primer equipo. Posteriormente, sumó cesiones en Borussia Dortmund, Girona, Lecce y Granada, sin lograr adaptarse al nivel europeo.

Finalmente, la “Casa Blanca” decidió vender el 50% del pase de Reinier al Atlético Mineiro sin coste alguno, aunque en caso de una futura venta se quedará con la mitad del monto que se acuerde.