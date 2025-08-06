;

VIDEO. Gonzalo Tapia falla un penal en la eliminación de São Paulo de la Copa de Brasil

El equipo del chileno cayó ante un equipo de la segunda división.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Sports Press Photo

Durante este miércoles, Gonzalo Tapia vivió una jornada para el olvido con el São Paulo en el partido de vuelta ante Athletico Paranaense por los octavos de final de la Copa de Brasil.

El “Sampa”, que en la ida había ganado por 2-1, tuvo una complicada visita a la Ligga Arena, donde cayó por la cuenta mínima con gol de Reinan Peixoto (69′). Además, el equipo del chileno jugó con un hombre menos desde el minuto 4, tras la expulsión del arquero Rafael.

Revisa también:

ADN

Tapia fue suplente e ingresó a los 84 minutos, por lo que tuvo escasa participación en el tiempo reglamentario, aunque pudo haber cambiado la historia en la tanda de penales.

Con el empate global, la clasificación se definió desde los doce pasos, donde São Paulo falló tres lanzamientos consecutivos. El segundo de ellos estuvo en los pies del formado en Universidad Católica.

Finalmente, fue Paranaense, que actualmente milita en la Serie B del fútbol brasileño, quien selló su clasificación a los cuartos de final del torneo.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad