Durante este miércoles, Gonzalo Tapia vivió una jornada para el olvido con el São Paulo en el partido de vuelta ante Athletico Paranaense por los octavos de final de la Copa de Brasil.

El “Sampa”, que en la ida había ganado por 2-1, tuvo una complicada visita a la Ligga Arena, donde cayó por la cuenta mínima con gol de Reinan Peixoto (69′). Además, el equipo del chileno jugó con un hombre menos desde el minuto 4, tras la expulsión del arquero Rafael.

Tapia fue suplente e ingresó a los 84 minutos, por lo que tuvo escasa participación en el tiempo reglamentario, aunque pudo haber cambiado la historia en la tanda de penales.

Con el empate global, la clasificación se definió desde los doce pasos, donde São Paulo falló tres lanzamientos consecutivos. El segundo de ellos estuvo en los pies del formado en Universidad Católica.

Finalmente, fue Paranaense, que actualmente milita en la Serie B del fútbol brasileño, quien selló su clasificación a los cuartos de final del torneo.