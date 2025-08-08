Universidad Católica de luto: muere Domingo Prieto Urrejola, exjugador de los cruzados

Durante la jornada de este viernes, los hinchas de Universidad Católica recibieron una sensible noticia.

El club de la precordillera confirmó el fallecimiento de Domingo Prieto Urrejola, exfutbolista cruzado y hermano de Ignacio Prieto, leyenda de la selección chilena.

“Cruzados se suma a las condolencias y muestras de pesar ante el fallecimiento del señor Domingo Prieto Urrejola (QEPD). Desde nuestra institución hacemos llegar un abrazo de cariño y respeto a su familia y cercanos”, publicó la UC a través de sus redes sociales.

Además de su paso por el fútbol, Domingo Prieto será recordado por ser testigo clave en el caso de corrupción del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba.

Amigo cercano del exjefe comunal, Prieto reveló el pago de horas extras inexistentes en la municipalidad y el desvío de grandes sumas de dinero a través de sobres en efectivo.