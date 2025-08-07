;

El potente mensaje del expreparador de arqueros de Colo Colo tras ser despedido del club: “Muchas veces...”

Jorge Martínez había llegado al club en 2020 junto con Gustavo Quinteros.

Javier Catalán

La inesperada salida de Jorge Martínez, ahora expreparador de arqueros de Colo Colo, tomó por sorpresa a los hinchas del “Cacique”.

Martínez había llegado al Estadio Monumental en 2020, cuando el equipo era dirigido por Gustavo Quinteros.

Tras su despido de la institución, el entrenador de arqueros utilizó sus redes sociales y publicó un enigmático mensaje, que muchos interpretaron como una indirecta hacia el club albo.

“Preparándome para mi próximo desafío. Muchas veces, perder por ganar, no es perder”, escribió.

Su salida se produjo el mismo día en que Claudio Bravo visitó la Casa Alba, lo que encendió rumores sobre una posible incorporación del excapitán de La Roja al cuerpo técnico de Jorge Almirón.

ADN

Foto: @jorgemartinezpa

