El sujeto fue trasladado a una comisaría para prestar declaración sobre el incidente.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Falsa alarma de bomba en Providencia: YouTuber provoca gran operativo del GOPE / Diego Martin

Durante la tarde de este jueves, una alarma de bomba movilizó a personal del GOPE de Carabineros hasta un edificio residencial de la Avenida Los Leones, en la comuna de Providencia.

En concreto, vecinos encontraron algunos chalecos antibalas, aparentes armas de fuego y una especie de bomba que llevó a las autoridades a activar los protocolos de seguridad correspondientes, incluyendo la evacuación preventiva de algunos vecinos.

Sin embargo, todo resultó ser una falsa alamra, ya que se trataba de objetos de fantasía que un denominado YouTuber había arrojado a la basura.

Según su testimonio entregado a autoridades, estos objetos formaban parte de una serie que habría producido junto a un grupo de amigos.

Desde la novena comisaría de Carabineros, explicaron que el YouTuber no tenía intención de generar alarma, pero que, dada la naturaleza de los elementos encontrados, fue necesario activar los protocolos de seguridad.

El hombre fue llevado hasta a la comisaría en calidad de testigo para tomar la respectiva declaración, pero no fue detenido.

