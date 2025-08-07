FOTOS. Enel anuncia cortes de luz para este viernes en diez comunas de la región Metropolitana: estos serán los sectores afectados
Trabajos en la red eléctrica obligan a interrupciones en diversos sectores; usuarios pueden consultar mapa actualizado y contactar a la empresa.
La compañía eléctrica Enel anunció una serie de interrupciones programadas en el suministro eléctrico para este viernes 8 de agosto en sectores específicos de diez comunas de la región Metropolitana.
Estas medidas se tomarán para realizar trabajos de mantención y mejoras en la infraestructura eléctrica.
Revisa también:
Estas son las comunas que sufrirán cortes de luz
Las comunas afectadas y sus horarios aproximados son:
- Lo Barnechea: 10:30 a 16:30 horas
- Independencia: primer sector 10:00 a 16:00 horas; segundo sector 10:00 a 14:00 horas
- Santiago: 10:00 a 16:00 horas
- Recoleta: 11:00 a 17:00 horas
- Las Condes: 10:30 a 16:30 horas
- Ñuñoa: 9:30 a 15:30 horas
- Peñalolén: 9:30 a 16:30 horas
- Pedro Aguirre Cerda: 11:00 a 17:00 horas
- La Cisterna: 11:00 a 17:00 horas
- La Florida: 9:00 a 13:00 horas
Para facilitar la gestión y comunicación, Enel dispuso diversos canales de atención para que los usuarios puedan reportar emergencias o consultar detalles sobre los cortes.
Su WhatsApp oficial (+56 9 9444 7606), la aplicación móvil Enel Clientes Chile, la página web enel.cl/clientes y los números telefónicos 600 696 0000 y 800 800 696.
Además, la empresa mantiene actualizado un mapa interactivo en línea donde se visualizan los trabajos en ejecución y los programados para los próximos días, facilitando la información en tiempo real para los residentes de la capital.