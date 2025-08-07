La compañía eléctrica Enel anunció una serie de interrupciones programadas en el suministro eléctrico para este viernes 8 de agosto en sectores específicos de diez comunas de la región Metropolitana.

Estas medidas se tomarán para realizar trabajos de mantención y mejoras en la infraestructura eléctrica.

Estas son las comunas que sufrirán cortes de luz

Las comunas afectadas y sus horarios aproximados son:

Lo Barnechea: 10:30 a 16:30 horas

Ampliar

Independencia: primer sector 10:00 a 16:00 horas; segundo sector 10:00 a 14:00 horas

Ampliar

Ampliar

Santiago: 10:00 a 16:00 horas

Ampliar

Recoleta: 11:00 a 17:00 horas

Ampliar

Las Condes: 10:30 a 16:30 horas

Ampliar

Ñuñoa: 9:30 a 15:30 horas

Ampliar

Peñalolén: 9:30 a 16:30 horas

Ampliar

Pedro Aguirre Cerda: 11:00 a 17:00 horas

Ampliar

La Cisterna: 11:00 a 17:00 horas

Ampliar

La Florida: 9:00 a 13:00 horas

Ampliar

Para facilitar la gestión y comunicación, Enel dispuso diversos canales de atención para que los usuarios puedan reportar emergencias o consultar detalles sobre los cortes.

Su WhatsApp oficial (+56 9 9444 7606), la aplicación móvil Enel Clientes Chile, la página web enel.cl/clientes y los números telefónicos 600 696 0000 y 800 800 696.

Además, la empresa mantiene actualizado un mapa interactivo en línea donde se visualizan los trabajos en ejecución y los programados para los próximos días, facilitando la información en tiempo real para los residentes de la capital.