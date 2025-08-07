Sigue la crisis en Boca Juniors: club rescindió el contrato de uno de los referentes del plantel

Tiempos difíciles son los que se viven en Boca Juniors, que durante la jornada de este jueves rescindió el contrato de uno de los “pesos pesados” de su plantel.

Según información del periodista Germán García, Marcos Rojo dejó de pertenecer al club “Xeneize”, luego de aceptar una oferta enviada esta mañana por parte de la directiva para culminar de manera anticipada su vínculo.

El jugador ya había sido notificado por Miguel Ángel Russo, entrenador de los “Oro y Cielo”, de que no sería considerado para lo que resta de la temporada, al igual que el lateral izquierdo Marcelo Saracchi.

El defensor central de 35 años llegó a Boca en 2021, tras pasos por la Selección Argentina y clubes como el Sporting de Lisboa, Estudiantes de La Plata y el Manchester United.

Ahora, con el pase en su poder, el periodista antes citado asegura que Marcos Rojo estaría cerca de concretar su regreso al “Pincharrata”, que también es su club formador.