;

Sigue la crisis en Boca Juniors: club rescindió el contrato de uno de los referentes del plantel

Miguel Ángel Russo, entrenador del cuadro xeneize, le había informado al jugador que no lo tendría en cuenta.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Marcelo Endelli

Tiempos difíciles son los que se viven en Boca Juniors, que durante la jornada de este jueves rescindió el contrato de uno de los “pesos pesados” de su plantel.

Según información del periodista Germán García, Marcos Rojo dejó de pertenecer al club “Xeneize”, luego de aceptar una oferta enviada esta mañana por parte de la directiva para culminar de manera anticipada su vínculo.

Revisa también:

ADN

El jugador ya había sido notificado por Miguel Ángel Russo, entrenador de los “Oro y Cielo”, de que no sería considerado para lo que resta de la temporada, al igual que el lateral izquierdo Marcelo Saracchi.

El defensor central de 35 años llegó a Boca en 2021, tras pasos por la Selección Argentina y clubes como el Sporting de Lisboa, Estudiantes de La Plata y el Manchester United.

Ahora, con el pase en su poder, el periodista antes citado asegura que Marcos Rojo estaría cerca de concretar su regreso al “Pincharrata”, que también es su club formador.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad