Pagaron caro sus errores: Comisión de Árbitros “borra” a dos jueces para la fecha 19 del Campeonato Nacional

Este jueves, la Comisión de Árbitros de la ANFP dio a conocer el listado de jueces designados para dirigir la fecha 19 del Campeonato Nacional 2025.

En relación a la jornada anterior, que estuvo marcada por una serie de polémicas, el organismo que preside Roberto Tobar decidió tomar una drástica decisión con dos de sus réferis: José Cabero y Fernando Vejar.

En el caso de Cabero, el juez tuvo un polémico desempeño en el triunfo de Coquimbo Unido por 2-1 ante Deportes Limache, donde le perdonó la vida al jugador de los “Piratas”, Juan Cornejo, tras no expulsarlo luego de un codazo que le propinó a Guillermo Pacheco.

Pese a revisar la jugada en el VAR, el colegiado desestimó mostrarle la tarjeta roja a Cornejo y solo lo amonestó con cartulina amarilla, algo que fue reconocido como error por la propia ANFP.

Por su parte, Vejar dirigió el empate 2-2 entre Deportes Iquique y Universidad Católica, donde el ente rector del fútbol chileno también reconoció que hubo errores en los penales sancionados por el juez para ambos equipos.

Producto de estas polémicas, la Comisión de Árbitros decidió dejar a José Cabero y a Fernando Vejar fuera de los próximos partidos que se jugarán por el Campeonato Nacional, así como de los duelos de la Primera B.

De acuerdo al documento liberado por el cuerpo referil, ninguno de los dos jueces fueron designados para dirigir el próximo fin de semana, en una medida que tiene directa relación con sus controversiales desempeños en la fecha 18.

Los árbitros de la fecha 19 del Campeonato Nacional 2025