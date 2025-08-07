Durante la jornada de este jueves se disputaron los partidos de la tercera ronda de la Europa League, fase que define a los últimos equipos que clasificarán a la fase de grupos del segundo torneo más importante del continente.

Uno de los clubes que está participando en esta instancia es el FC Midtjylland de Darío Osorio, quien fue clave en la victoria por 3-1 de su equipo como visitante ante el Fredrikstad FK de Noruega.

El ex Universidad de Chile fue titular y, a los 32 minutos, recibió en la media luna del área rival y envió un preciso pase a Mikel Krüger-Johnsen, quien clavó la pelota en un ángulo, completando así la asistencia del chileno.

Asistencia de Dario Osorio en el Midtjylland en partido por la fase previa de la Europa League pic.twitter.com/lJ7LSZtX7j — Chilean Premier League (@AbranCancha8) August 7, 2025

Los otros goles del elenco danés fueron obra de Franculino Djú (14′) y Danil Castillo (79′), mientras que para los locales descontó Joannes Bjartalid (77′).

El partido de vuelta entre FC Midtjylland y Fredrikstad FK se jugará el próximo jueves 14 de agosto en Dinamarca, donde Osorio y compañía buscarán sellar su clasificación a la fase de grupos de la Europa League.