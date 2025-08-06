“Está en mis planes volver a dirigir, pero no puedo empezar con Boca o Colo Colo; necesito una experiencia antes”

El exentrenador argentino, Claudio Borghi, respondió este martes a la información que surgió desde Argentina sobre su eventual regreso a Boca Juniors, esta vez como nuevo director deportivo bajo la presidencia de Juan Román Riquelme.

El otrora técnico de Colo Colo y la selección chilena abordó el tema en el programa F90 de ESPN, donde aclaró que si bien su nombre ha sido mencionado en conversaciones internas del club, aún no hay nada concreto.

“Se habló a la salida de algunas personas que están asesorando al club, y se mencionó que mi nombre podría estar dentro de las opciones, pero no hay nada definido”, comenzó señalando el “Bichi”.

En esa línea, aclaró que su posible retorno al cuadro xeneize no sería como técnico. “No es como entrenador. Lo que se ha comentado tiene más que ver con un rol de asesor, similar al que tengo hoy en Argentinos Juniors”, afirmó.

Además, señaló que “para poder trabajar en Boca tendría que dejar algunas cosas. Estoy en ESPN, estoy en Argentinos, y no podría abarcar todo a la vez. Tendría que dejar algunas pegas si eso se diera”.

Las condiciones que puso Claudio Borghi para volver a dirigir

Por otro lado, el “Bichi” se refirió a la opción de volver a calzarse el buzo de entrenador y confesó que “me gustaría y está en mis planes volver a dirigir, pero después de unos años no puedo empezar con Boca”.

“A mí me gustaría dirigir, pero con un proyecto que no tenga que ver con cuatro partidos. No hay mejor situación que formar un plantel. Si el plantel está formado no me interesa, porque hay muchos jugadores que no me interesa dirigir", agregó.

“Si los jugadores los va a elegir el presidente del club, tampoco me interesa. Si me pondrá PF, ayudante de campo y decir lo que tengo que decir, mejor que dirijan ellos”, complementó.

Finalmente, Borghi se sinceró sobre un posible regreso a Colo Colo y sentenció: “Colo Colo es Boca en presión, tengo que tener una experiencia antes”.