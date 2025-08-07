;

Es oficial: se confirma la salida Francisco Kaminski de Radio Corazón

Luego de que se viera envuelto en una serie de polémicas desde que se conoció su vínculo con el “Rey de Meiggs”, se decidió poner fin a su relación de 10 años con la estación radial.

Alejandro Basulto

Es oficial: se confirma la salida Francisco Kaminski de Radio Corazón

Luego de estar ausente por un tiempo prolongado, Francisco Kaminski ya no es parte de Radio Corazón.

El conglomerado PRISA Media Chile, al que pertenece la emisora en la que el animador fue locutor durante 10 años, confirmó su desvinculación definitiva, tras permanecer “congelado” luego de verse involucrado en un escándalo relacionado con préstamos polémicos y su relación con el asesinado José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”.

La empresa informó la salida del animador a través de un comunicado: “PRISA Media Chile y Colena SpA (sociedad que representa a Francisco Kaminski), han llegado a un acuerdo por el que se pone término a su relación contractual, lo que tiene como consecuencia la salida de Radio Corazón del comunicador”.

Pese a su partida, “el programa El Vacilón de la Corazón, del cual Kaminski formaba parte como conductor, seguirá emitiéndose de forma regular de lunes a viernes de 06:30 a 08:00 horas con el resto de su equipo habitual”.

Los difíciles días de Francisco Kaminski

El comunicador fue vinculado al caso tras conocerse que mantenía una deuda de entre 40 y 50 millones de pesos con el difunto empresario y prestamista del Barrio Meiggs, situación que lo llevó a declarar ante la Fiscalía como testigo.

Asimismo, trascendió que habría recibido amenazas de muerte, motivo por el cual se habría distanciado temporalmente de su pareja, Camila Andrade, con el objetivo de resguardar su seguridad. E incluso, se ha comentado que su relación habría llegado a su fin.

A estos antecedentes se suma una denuncia por extorsión interpuesta por Kaminski en la Subcomisaría de Lo Barnechea, en medio de las investigaciones y las tensiones que lo rodean desde que el crimen de Reyes Ossa salió a la luz.

