A pesar de que en junio de 2024 Raquel Argandoña confirmó públicamente su separación de Félix Ureta, nuevos antecedentes indicarían que la pareja está nuevamente junta.

Así lo aseguró el periodista Luis Sandoval en el programa Qué te lo digo, donde presentó detalles que respaldarían esta reconciliación.

“La pillaron chanchita, que estaba con este hombre desleal, traicionero, infiel, mentiroso... Y la verdad es que de alto impacto. Pero ella dice que está soltera y lo está pasando bien, pero mis fuentes me aseguran que no está tan soltera, que está con este hombre de nuevo”, sostuvo el comunicador.

“La pareja emblemática, que estaban calladitos, en sus redes sociales, sin mostrar al mundo su arte amatorio en la intimidad, es Raquel Argandoña y Félix Ureta. Más juntos que nunca esta pareja”, añadió.

Luis Sandoval comentó que una fuente cercana le reveló que la pareja también fue vista en un lugar de especial significado para Raquel. “Luis, la Raquel andaba con Félix en Lourdes“, le escribió. Y luego, él explicó: “La Virgen de Lourdes a la que ella va constantemente (...) Creo que una vez al mes. Hace mandas (...) Y en esa oportunidad fue con Félix”.

El evento donde fotografiaron juntos a Raquel Argandoña y Félix Ureta

El periodista también relató que la pareja fue vista compartiendo en un exclusivo evento. “Este sábado hubo una especie de matrimonio en el Sheraton. Porque era un cumpleaños, pero parecía un matrimonio (...) Hasta este cumpleaños asistieron Raquel Argandoña y Félix”, señaló.

Según explicó, “esto fue en el cumpleaños de Marcelo Quezada, amigo personal de Raquel Argandoña. Y había harta gente, mucha celebrity, muy elegante. Fue en la noche, obviamente. Y se sienta Raquel al lado de Félix, y al lado estaba Jordi Castell”.