Pancha Merino lanza advertencia ante polémica con Ingrid Cruz: “Si te metes conmigo, te voy a maltratar con las palabras”

El antiguo quiebre entre Francisca Merino e Ingrid Cruz volvió a acaparar titulares luego de que ambas actrices desempolvaran viejos conflictos surgidos durante las grabaciones de Marparaíso en los años 90.

Ingrid Cruz relató recientemente que en esa época sufrió maltrato de parte de Merino, asegurando que la actriz le hacía la vida imposible y la trataba de “rota”.

Sin embargo, Pancha Merino respondió sin titubeos y entregó su propia versión del origen de la tensión. “Ella saca una pelea que tuve hace más de 30 años. Yo pololeaba con Luciano Cruz-Coke y ella se lo agarraba, trabajaba conmigo”, afirmó en el programa Qué te lo Digo.

Según su relato, fue el guionista Pablo Illanes quien le advirtió de la supuesta relación clandestina. “Obviamente la encaré, la habré insultado. No me acuerdo si la ‘rotié’”, reconoció.

“A mí me duele...”

En el estelar Primer Plano, Merino profundizó en sus emociones y aseguró que, pese al paso del tiempo, le afectan las acusaciones de maltrato. “A mí me duele que me digan que soy maltratadora. Yo lucho, a diario, contra el maltrato”, sostuvo.

No obstante, no negó su temperamento: “Cuando me enojo, sé que digo lo que nadie puede decir. Sé que voy a quedar mal, sé que me van a echar... pero prefiero decirlo”.

Consultada sobre por qué dirigió su enojo principalmente a Cruz y no a su entonces pareja, la actriz reconoció con honestidad: “Fue porque tenía 23 años y la agarré con la hue... no más”. Pese a la crudeza de sus palabras, Merino explicó que su reacción también fue marcada por el silencio cómplice de quienes sabían de la infidelidad y callaron.

Finalmente, la actriz intentó poner paños fríos a la polémica: “Estamos viejas, hemos sufrido dolores irremediables, estafas, pérdidas”, dijo, pero no sin antes lanzar una advertencia que resuena con fuerza: “Si te metes conmigo, te voy a maltratar con las palabras (...) cuando me siento atacada, miro a la persona, y le doy donde le duele".