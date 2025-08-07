VIDEO. Los Tenores visitaron la Biblioteca de Pudahuel y conversaron Jorge Espejo, lateral de Audax Italiano
En el programa de este jueves, nuestros panelistas analizaron los detalles que dejó el “cónclave” del fútbol chileno, las primeras medidas de la ANFP para saldar la deuda con TNT Sports y mucho más.
En la edición de Los Tenores de este jueves 7 de agosto, nuestros panelistas realizaron un programa desde la Biblioteca de Pudahuel, donde conversaron con Jorge Espejo, futbolista de Audax Italiano y con el alcalde de la comuna, Ítalo Bravo.
Cristian Arcos, Pamela Juanita Cordero, Alberto Jesús López, Francisco Mouat, Víctor Cruces y Carlos Costas analizaron los detalles que dejó el “cónclave” del fútbol chileno, las primeras medidas para saldar la deuda con TNT Sports y las palabras de Aníbal Mosa tras los dos días de reuniones.
Además, comentaron el presente de Colo Colo, la conferencia de prensa de Mauricio Isla y las palabras de Franco Calderón en la U.
Revisa la edición de Los Tenores de este jueves 7 de agosto y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.