En la edición de Los Tenores de este jueves 7 de agosto, nuestros panelistas realizaron un programa desde la Biblioteca de Pudahuel, donde conversaron con Jorge Espejo, futbolista de Audax Italiano y con el alcalde de la comuna, Ítalo Bravo.

Cristian Arcos, Pamela Juanita Cordero, Alberto Jesús López, Francisco Mouat, Víctor Cruces y Carlos Costas analizaron los detalles que dejó el “cónclave” del fútbol chileno, las primeras medidas para saldar la deuda con TNT Sports y las palabras de Aníbal Mosa tras los dos días de reuniones.

Además, comentaron el presente de Colo Colo, la conferencia de prensa de Mauricio Isla y las palabras de Franco Calderón en la U.

Revisa la edición de Los Tenores de este jueves 7 de agosto y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.