“Sé que no he estado a la altura”: la potente autocrítica de Mauricio Isla por su presente en Colo Colo

El “Huaso” también abordó la irregular campaña de su equipo. “Tenemos preocupación por lo que estamos viviendo”, comentó.

Mauricio Isla, defensa de Colo Colo, habló este jueves en conferencia de prensa y realizó una potente autocrítica por la irregular campaña que lleva el “Cacique” en esta temporada.

“Tenemos preocupación por lo que estamos viviendo. Ha sido un año muy difícil para nosotros. Nos merecemos las críticas. Tenemos un gran plantel, jugadores de renombre, pero a veces eso no te da para jugar de la mejor forma”, partió señalando el “Huaso”.

“Matemáticamente, aún podemos (ser campeón). Es muy difícil, pero aún podemos lograrlo. Hay que aceptar lo que estamos haciendo, que son cosas muy malas. Lo que tenemos que hacer ahora es cerrar la boca y trabajar”, aseguró el lateral derecho.

Además, Mauricio Isla negó haber inventado una lesión para no jugar el último Superclásico contra la U. “Sé cómo soy, llevo más de 20 años de carrera y nunca he respondido ni entrado en cosas extrafutbolísticas. Entiendo a los que hablan, pero yo sé lo que hago y siempre he sido profesional”, sostuvo el bicampeón de América con La Roja.

Por último, el futbolista de 37 años reconoció su bajo rendimiento en Colo Colo. “Sé que no he estado a la altura de lo que esperaban los hinchas, me ha costado bastante. Asumimos la crítica, es parte del deporte, pero trataremos de terminar de la mejor forma y ver dónde llegamos en la tabla”, concluyó.

