DT de O’Higgins confirma la polémica petición que hizo Joaquín Montecinos para intentar llegar a Colo Colo

Joaquín Montecinos, delantero de O’Higgins, surgió como opción para reforzar a Colo Colo antes del cierre del libro de pases. Esta semana, el directorio de Blanco y Negro evaluó la posibilidad de contratar al atacante, y finalmente descartaron su fichaje.

Por su parte, el DT de los celestes, Francisco Meneghini, habló en rueda de prensa este jueves y confirmó la polémica petición que le hizo Montecinos para intentar fichar en el “Cacique”.

“Él me solicitó no ser considerado para el partido contra Unión La Calera (que se jugó el pasado domingo) por un posible traspaso. Yo accedí inmediatamente, porque un jugador que hace ese planteo no tiene el foco en el partido”, señaló “Paqui”.

“Después de eso, tomé la decisión, consensuada con los dirigentes, que Joaquín entrene de forma diferenciada del plantel hasta mañana, que termina el libro de pases”, comentó el técnico del cuadro rancagüino.

“Si mañana se cierra el libro de pases y él no concreta el traspaso, se reintegrará a los entrenamientos, sabiendo que va a tener que remar de atrás, porque la prioridad la van a tener los jugadores que han mostrado un compromiso permanente con el equipo”, concluyó Francisco Meneghini sobre la situación de Joaquín Montecinos.