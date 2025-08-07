;

“Escuché que supuestamente ya perdimos el torneo, pero...”: el aviso de Franco Calderón sobre la lucha por el título

Además, el defensa de Universidad de Chile aseguró que no necesitan más refuerzos para salir campeones.

Franco Calderón, defensa de Universidad de Chile, aseguró que el equipo no necesita más refuerzos para salir campeón del torneo nacional, donde los azules hoy están a 6 puntos del líder, Coquimbo Unido.

“Siento que podemos ser campeón con el equipo que tenemos, con el que arrancamos el año. Siempre llegan jugadores, ahora llegó Felipe (Salomoni) y Sebastián (Rodríguez), que vienen a aportar. Pero traigan a quien traigan, el plantel está muy bien, estamos mentalizados en lo que tenemos que hacer”, señaló el zaguero argentino en conferencia de prensa.

Sobre la lucha por el campeonato, el defensor central comentó: “Escuché que supuestamente ya perdimos el torneo, pero esto es largo, tenemos muchas fechas por delante, hay que ir partido a partido y nosotros vamos a dar la pelea hasta el último. Estamos para lograr cosas grandes”.

“La meta siempre fue pelear los torneos que jugamos. Ya quedamos eliminados de la Copa Chile, pero seguimos compitiendo en la Copa Sudamericana. Y en el torneo local, creo que para la U es una obligación salir campeón, por lo grande que es este club”, agregó Franco Calderón.

Por último, el futbolista de 27 años anticipó el duelo de este fin de semana frente a Unión Española. “Creo que todos los equipos que enfrentan a la U, se la juegan a muerte. Yo he visto a Cobresal en otros partidos y no es el mismo Cobresal que vino a jugar contra nosotros. Todos se quieren mostrar contra la U. Por eso creo que será un lindo partido ante Unión Española”, concluyó.

