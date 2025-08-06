;

“El cerro estaba crujiendo (…) es lo más fuerte que he sentido”: sobreviviente de tragedia en El Teniente entrega su relato

El Ministerio Público indaga responsabilidades en la tragedia que dejó seis fallecidos. Trabajador entregó testimonio clave sobre lo ocurrido.

Martín Neut

Gerardo, uno de los sobrevivientes del derrumbe en la mina El Teniente que dejó seis trabajadores fallecidos, entregó un crudo testimonio sobre lo ocurrido la noche de la tragedia.

Su relato se perfila como clave en la investigación liderada por la Fiscalía, que busca establecer eventuales responsabilidades por fallas en los protocolos de emergencia.

ADN

Según relató a 24 Horas, horas antes del colapso comenzaron a escucharse ruidos inusuales dentro de la mina. “Como que el cerro estaba crujiendo. Esta noche fue muy fuerte, lo más fuerte que he sentido”, dijo.

A pesar de ello, asegura que no se ordenó una evacuación inmediata y que él y sus compañeros esperaron “alrededor de casi dos horas y media dentro de la mina” antes de ser evacuados.

El trabajador también cuestionó la operatividad de los sistemas de emergencia: “Los refugios estaban cerrados en el momento en que nosotros estamos trabajando”, afirmó.

“Alguien cortó las telecomunicaciones”

Además, denunció que en un momento clave, se cortaron las telecomunicaciones internas: “No sabemos si la misma gente de Codelco o alguien cortó las telecomunicaciones porque se estaban filtrando muchos datos dentro de la mina para afuera”, sostuvo.

El fiscal a cargo de la causa, Aquiles Cubillos, confirmó que una de las líneas investigativas apunta a esclarecer si funcionaron los planes de rescate y evacuación.

“Tenemos que, en definitiva, también solicitar esas comunicaciones”, dijo, y agregó que también se indaga “el origen del sismo”, para determinar si fue “de origen natural o producido por la actividad minera”. La investigación sigue en curso.

