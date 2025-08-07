Reconstrucción tras megaincendio del 2024 en región de Valparaíso: entregan primeras viviendas amobladas a familias de Quilpué

Desafío Levantemos Chile entregó las dos primeras viviendas definitivas a familias del sector Canal Chacao, en Quilpué, a tres meses del inicio del plan de reconstrucción tras el megaincendio que afectó a la región de Valparaíso.

El proyecto contempla 50 casas, que serán entregadas antes de fin de año. Las viviendas superan los 60 m², tienen tres dormitorios, baño, cocina, living-comedor, ventanas termopanel y sistema cortafuegos.

Están completamente amobladas y fueron financiadas con recursos donados por Leonardo Farkas.

“Es el lugar donde crecí y tuve a mis hijos”

Verónica Jiménez, vecina del sector hace más de 50 años, dijo: “No sé cómo expresar el alivio y la alegría que siento. Nunca nos abandonaron y hasta el día de hoy siguen junto a nosotros, trabajando con mucho esfuerzo y profesionalismo”.

Añadió: “No reconstruyeron una casa, es el lugar donde crecí y tuve a mis hijos. Reconstruyeron mi hogar”.

“Hace tres meses estábamos en este mismo lugar celebrando el inicio de la reconstrucción de 50 casas”, recordó Nicolás Birrell, presidente de la fundación.

“Las casas que entregamos hoy no son sólo paredes y techos. Son historias, memorias y recuerdos que hoy dos familias podrán construir nuevamente de manera cómoda y segura”, aseguró.

“Se abrió una luz de esperanza”

Carmen Mardones, otra de las beneficiadas, contó: “Me contactaron de Desafío Levantemos Chile con una propuesta maravillosa. Se abrió una luz de esperanza que pensé que nunca llegaría. Sin ellos estaríamos aún a la espera de la reconstrucción, estoy muy agradecida”.

La alcaldesa Carolina Corti destacó el rol de la organización: “No tengo más que palabras de emoción y reconocimiento. Se ha generado un vínculo que no se va a romper, porque más allá de lo técnico, aquí ha habido contención, humanidad y un equipo comprometido”.

Estas casas forman parte de una serie de iniciativas de la ONG en la región, que incluyen la entrega de más de 400 tarjetas de reconstrucción, módulos para escuelas y reforestación de zonas afectadas.