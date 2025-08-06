;

FOTOS. Revelan registro de evacuación de los mineros el día de tragedia en El Teniente

Más de 2.500 trabajadores debieron abandonar la faena el pasado 31 de julio, tras el incidente que causó tres días de luto nacional.

Martín Neut

Revelan registro de evacuación de los mineros el día de tragedia en El Teniente

El pasado jueves, una tragedia sacudió a la División El Teniente de Codelco, dejando seis mineros muertos y miles fueron evacuados tras una emergencia registrada al interior de la mina Andesita en el sector conocido como Teniente 7.

Las autoridades aún no han podido periciar con profundidad la zona afectada debido a su inestabilidad sísmica.

ADN

Según videos difundidas por 24 Horas, la evacuación ocurrió cerca de las 18:00 horas, cuando una multitud de trabajadores dejó el recinto de forma apresurada.

ADN

Tragedia en El Teniente - 24 Horas / 24 Horas

El registro evidencia la magnitud del operativo y el temor vivido al interior de la mina.

ADN

Tragedia en El Teniente - 24 Horas / 24 Horas

Este miércoles, personal especializado de la PDI llegó hasta el lugar para realizar labores de avanzada, acompañado por voluntarios de la organización Topos Chile, con experiencia en operaciones de rescate en entornos de alta complejidad.

ADN

Tragedia en El Teniente - 24 Horas / 24 Horas

En paralelo, la Coordinadora Nacional de Contratistas del Cobre sostuvo una reunión con el ministro del Trabajo para expresar su inquietud ante la posibilidad de que las faenas se reactiven sin garantías plenas de seguridad.

Se espera que en los próximos días los fiscales a cargo de la investigación ingresen a la zona afectada.

