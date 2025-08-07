“Se han realizado contactos”: el club de Europa que busca el fichaje de Marcelino Núñez

Marcelino Núñez, volante del Norwich City, podría dar un nuevo salto en su carrera tras pasar las últimas tres temporadas en la Segunda División de Inglaterra.

El volante chileno surgió como serio candidato para ser nuevo refuerzo del Trabzonspor, elenco que compite en la Primera División de Turquía.

“Se han realizado contactos a través de agentes que afirman estar interesados en traer al mediocampista. El club también quiso a Núñez la temporada pasada, pero a pesar de los amplios contactos, no tuvieron éxito”, señaló el medio turco Fotomac.

Según informó la fuente citada, el mediocampista italiano Lorenzo Pellegrini, de la Roma, era el primer objetivo del Trabzonspor, pero el salario del jugador (6 millones de euros al año) supera los montos que puede pagar el elenco de Turquía.

Frente a este escenario, la dirigencia del cuadro turco puso sus ojos en el ex Universidad Católica. “Marcelino Núñez se considera una opción más asequible. Gana un salario anual de alrededor de 780.000 euros”, agregó Fotomac.